Nike Air Max Fire 男子运动鞋时尚利落，富有支撑力，是 Air Max 系列的热门鞋款。 合成材质与织物组合鞋面塑就出众耐穿性和结构感，搭配后跟 Air Max 缓震配置，缔造舒适缓震体验。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。