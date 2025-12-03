Nike Air Max Fire
男子运动鞋
20% 折让
Nike Air Max Fire 男子运动鞋时尚利落，富有支撑力，是 Air Max 系列的热门鞋款。 合成材质与织物组合鞋面塑就出众耐穿性和结构感，搭配后跟 Air Max 缓震配置，缔造舒适缓震体验。
- 显示颜色： 白色/黑/白色
- 款式： IF2621-100
Nike Air Max Fire
20% 折让
Nike Air Max Fire 男子运动鞋时尚利落，富有支撑力，是 Air Max 系列的热门鞋款。 合成材质与织物组合鞋面塑就出众耐穿性和结构感，搭配后跟 Air Max 缓震配置，缔造舒适缓震体验。
其他细节
- Air Max 缓震配置舒适回弹，提供恰到好处的支撑效果
- 橡胶外底，缔造出色耐穿性和抓地力
产品细节
- 合成材质与织物组合鞋面
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 白色/黑/白色
- 款式： IF2621-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。