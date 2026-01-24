Nike Air Max Fire
男子运动鞋
10% 折让
Nike Air Max Fire 男子运动鞋时尚利落，富有支撑力，是 Air Max 系列的热门鞋款。网眼细节与合成材质组合设计，透气耐穿。后跟搭载经典 Air Max，造就缓震舒适的日常穿着体验。
- 显示颜色： 荧光黄/黑/黑/暗烟灰
- 款式： IR0819-700
其他细节
- 织物与合成材质组合鞋面经久耐穿，塑就分层外观
- Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
- 橡胶外底，带来出色耐穿性和抓地力
产品细节
- 泡绵中底
- 加垫鞋口
- 显示颜色： 荧光黄/黑/黑/暗烟灰
- 款式： IR0819-700
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
