Nike Air Max Fire

¥699

Nike Air Max Fire 男子运动鞋时尚利落，富有支撑力，是 Air Max 系列的热门鞋款。 合成材质与织物组合鞋面塑就出众耐穿性和结构感，搭配后跟 Air Max 缓震配置，缔造舒适缓震体验。

其他细节 Air Max 缓震配置舒适回弹，提供恰到好处的支撑效果

橡胶外底，缔造出色耐穿性和抓地力

产品细节 合成材质与织物组合鞋面

泡绵中底

橡胶外底

显示颜色： 黑/白色/白色

款式： IF2621-001