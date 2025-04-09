环保材料
Nike Air Max Fire
男子运动鞋
¥699
Nike Air Max Fire 男子运动鞋时尚利落，富有支撑力，是 Air Max 系列的热门鞋款。 合成材质与织物组合鞋面塑就出众耐穿性和结构感，搭配后跟 Air Max 缓震配置，缔造舒适缓震体验。
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： IF2621-001
Nike Air Max Fire
¥699
Nike Air Max Fire 男子运动鞋时尚利落，富有支撑力，是 Air Max 系列的热门鞋款。 合成材质与织物组合鞋面塑就出众耐穿性和结构感，搭配后跟 Air Max 缓震配置，缔造舒适缓震体验。
其他细节
- Air Max 缓震配置舒适回弹，提供恰到好处的支撑效果
- 橡胶外底，缔造出色耐穿性和抓地力
产品细节
- 合成材质与织物组合鞋面
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： IF2621-001
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