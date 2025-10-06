 
Nike Air Max Furyosa 女子厚底运动鞋 - 黑/煤黑/金属暗灰

42% 折让

醒目 90 年代风格邂逅现代科技。 Nike Air Max Furyosa 女子运动鞋后跟搭载层叠式 Air Max 缓震配置，鞋口和鞋舌采用柔软衬垫，塑就非凡舒适感受。 搭配专属双系带系统，可缠绕、系紧或不系鞋带，彰显混搭风范。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/金属暗灰
  • 款式： HJ4319-001

其他细节

  • 后跟搭载层叠式 Air Max 缓震配置，塑就醒目外观和舒适迈步体验
  • 鞋面从 90 年代的 Nike 跑步鞋汲取设计灵感，采用波浪形线条设计，混搭柔软织物和纹理覆面等多种材料

产品细节

  • 提拉设计
  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
Air Max

出众视觉效果。 鞋底采用窗口设计。 传奇设计师汀克·哈特菲尔德从巴黎建筑内外汲取设计灵感，焕新演绎 Air 技术，塑就出众缓震效果。 Air Max 提供出色的支撑效果，回弹舒适。

