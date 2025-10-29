Nike Air Max Furyosa

¥1,099

时尚出众，舒适非凡

Nike Air Max Furyosa 女子运动鞋的设计灵感源自 90 年代疾速跑鞋，可为你的鞋履收藏注入活力。后跟搭载层叠式 Air，带来缓震脚感和醒目外观。后跟枕形设计、柔软鞋口和加衬鞋舌，塑就舒适脚感。

其他细节 后跟搭载层叠式 Max Air 缓震配置，带来醒目外观和舒适迈步体验

双系带系统可供随心打造个性造型，织带细节塑就时尚风范

双鞋舌设计，让你畅享舒适脚感

后跟枕形设计、柔软鞋舌及加垫低帮鞋口，塑就利落外观和舒适脚感

鞋面从 90 年代的经典 Nike 跑步鞋汲取设计灵感，采用波浪形线条设计，混搭透气网眼拼接和 TPU 鞋眼等多种材料

产品细节 泡绵中底

橡胶外底融入华夫格纹路

提拉设计

中足稳定片和外底设计

显示颜色： 黑/山峰白/黑

款式： DH0531-002