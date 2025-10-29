Nike Air Max Furyosa
女子运动鞋
¥1,099
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Max Furyosa 女子运动鞋的设计灵感源自 90 年代疾速跑鞋，可为你的鞋履收藏注入活力。后跟搭载层叠式 Air，带来缓震脚感和醒目外观。后跟枕形设计、柔软鞋口和加衬鞋舌，塑就舒适脚感。
- 显示颜色： 黑/山峰白/黑
- 款式： DH0531-002
Nike Air Max Furyosa
¥1,099
时尚出众，舒适非凡
Nike Air Max Furyosa 女子运动鞋的设计灵感源自 90 年代疾速跑鞋，可为你的鞋履收藏注入活力。后跟搭载层叠式 Air，带来缓震脚感和醒目外观。后跟枕形设计、柔软鞋口和加衬鞋舌，塑就舒适脚感。
其他细节
- 后跟搭载层叠式 Max Air 缓震配置，带来醒目外观和舒适迈步体验
- 双系带系统可供随心打造个性造型，织带细节塑就时尚风范
- 双鞋舌设计，让你畅享舒适脚感
- 后跟枕形设计、柔软鞋舌及加垫低帮鞋口，塑就利落外观和舒适脚感
- 鞋面从 90 年代的经典 Nike 跑步鞋汲取设计灵感，采用波浪形线条设计，混搭透气网眼拼接和 TPU 鞋眼等多种材料
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底融入华夫格纹路
- 提拉设计
- 中足稳定片和外底设计
- 显示颜色： 黑/山峰白/黑
- 款式： DH0531-002
Nike Air Max 起源
1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，更可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻巧的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。