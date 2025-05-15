 

Nike Air Max INTRLK Lite

大童运动鞋

¥479¥56915% 折让

出众 Air Max，备受喜爱。Nike Air Max INTRLK Lite 大童运动鞋焕新演绎人气 Air 缓震配置，营造流畅舒适的穿着感受。轻盈鞋款经久耐穿且便于穿脱，满足你的日常需求，为 Air Max 故事开启新篇章。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/狼灰/白色
  • 款式： DH9393-002

Nike Air Max INTRLK Lite

¥479¥56915% 折让

穿上 AIR MAX，迈入新纪元

出众 Air Max，备受喜爱。Nike Air Max INTRLK Lite 大童运动鞋焕新演绎人气 Air 缓震配置，营造流畅舒适的穿着感受。轻盈鞋款经久耐穿且便于穿脱，满足你的日常需求，为 Air Max 故事开启新篇章。

聚焦 Air

Air Max 缓震配置帮助实现足底轻盈缓震效果，带来回弹舒适的迈步体验。

非凡舒适

优质覆面，轻盈耐穿，为关键部位提供出众支撑力。缝线设计，突显未来主义风范。

其他细节

  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力
  • 后跟和鞋舌提拉设计，令鞋款便于穿脱

产品细节

  • 经典鞋带
  • 显示颜色： 黑/煤黑/狼灰/白色
  • 款式： DH9393-002

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