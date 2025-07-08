Nike Air Max INTRLK Lite
婴童易穿脱气垫轻便运动鞋
25% 折让
匠心 Air Max，专为小宝贝打造，让人如何不爱？Nike Air Max INTRLK Lite 婴童易穿脱运动鞋演绎人气 Air Max 缓震配置，缔造流畅舒适的穿着感受，无需系带，助力小宝贝畅玩。该鞋款质感轻盈，便于穿脱且经久耐穿，满足小宝贝的日常需求，为 Air 设计开启新篇章。
- 显示颜色： 山峰白/超级橙/白色/黑
- 款式： DH9410-105
穿上 AIR MAX，迈入新纪元
穿上 AIR MAX，迈入新纪元
Air 风范
Air Max 缓震配置结合足底柔软泡绵，带来轻盈缓震效果。
非凡舒适
织物搭配匠心覆面，轻盈耐穿，为稚嫩双足的关键部位提供出众支撑力。缝线设计，突显未来主义风范。
便于穿脱，时尚有型
弹性鞋带，令鞋款便于穿脱。
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
