匠心 Air Max，专为小宝贝打造，让人如何不爱？Nike Air Max INTRLK Lite 婴童易穿脱运动鞋演绎人气 Air Max 缓震配置，缔造流畅舒适的穿着感受，无需系带，助力小宝贝畅玩。该鞋款质感轻盈，便于穿脱且经久耐穿，满足小宝贝的日常需求，为 Air 设计开启新篇章。

