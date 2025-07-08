 
Nike Air Max INTRLK Lite 婴童易穿脱气垫轻便运动鞋 - 山峰白/超级橙/白色/黑

Nike Air Max INTRLK Lite

婴童易穿脱气垫轻便运动鞋

Nike Air Max INTRLK Lite

穿上 AIR MAX，迈入新纪元

匠心 Air Max，专为小宝贝打造，让人如何不爱？Nike Air Max INTRLK Lite 婴童易穿脱运动鞋演绎人气 Air Max 缓震配置，缔造流畅舒适的穿着感受，无需系带，助力小宝贝畅玩。该鞋款质感轻盈，便于穿脱且经久耐穿，满足小宝贝的日常需求，为 Air 设计开启新篇章。

Air 风范

Air Max 缓震配置结合足底柔软泡绵，带来轻盈缓震效果。

非凡舒适

织物搭配匠心覆面，轻盈耐穿，为稚嫩双足的关键部位提供出众支撑力。缝线设计，突显未来主义风范。

便于穿脱，时尚有型

弹性鞋带，令鞋款便于穿脱。

产品细节

  • 显示颜色： 山峰白/超级橙/白色/黑
  • 款式： DH9410-105

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。