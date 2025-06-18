Nike Air Max INTRLK SE
幼童易穿脱运动鞋
¥469
Nike Air Max INTRLK SE 幼童易穿脱运动鞋搭载 Air Max 缓震配置，塑就舒适缓震性能，无需系带，助力畅玩。 柔和配色搭配彩虹图案，致敬儿童街头粉笔画艺术中蕴含的积极乐观信息。
- 显示颜色： 白色/狂喜深红/浅蓝灰/旧蓝
- 款式： DM1212-100
Nike Air Max INTRLK SE
¥469
Nike Air Max INTRLK SE 幼童易穿脱运动鞋搭载 Air Max 缓震配置，塑就舒适缓震性能，无需系带，助力畅玩。 柔和配色搭配彩虹图案，致敬儿童街头粉笔画艺术中蕴含的积极乐观信息。
其他细节
- 透气织物鞋面，塑就出众耐穿性和舒适透气感受
- 泡绵中底，轻盈缓震
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 弹性鞋带
- 后跟提拉设计
- 显示颜色： 白色/狂喜深红/浅蓝灰/旧蓝
- 款式： DM1212-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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