 

Nike Air Max INTRLK SE

幼童易穿脱运动鞋

¥469

Nike Air Max INTRLK SE 幼童易穿脱运动鞋搭载 Air Max 缓震配置，塑就舒适缓震性能，无需系带，助力畅玩。 柔和配色搭配彩虹图案，致敬儿童街头粉笔画艺术中蕴含的积极乐观信息。


  • 显示颜色： 白色/狂喜深红/浅蓝灰/旧蓝
  • 款式： DM1212-100

Nike Air Max INTRLK SE

¥469

Nike Air Max INTRLK SE 幼童易穿脱运动鞋搭载 Air Max 缓震配置，塑就舒适缓震性能，无需系带，助力畅玩。 柔和配色搭配彩虹图案，致敬儿童街头粉笔画艺术中蕴含的积极乐观信息。

其他细节

  • 透气织物鞋面，塑就出众耐穿性和舒适透气感受
  • 泡绵中底，轻盈缓震
  • 橡胶外底，铸就强劲抓地力

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 后跟提拉设计
  • 显示颜色： 白色/狂喜深红/浅蓝灰/旧蓝
  • 款式： DM1212-100

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