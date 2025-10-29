 
Nike Air Max Ishod 男子滑板鞋 - 深冷杉绿/冷杉绿/帆白/黑

Nike Air Max Ishod

男子滑板鞋

¥699

Nike Air Max Ishod 男子滑板鞋融入 90 年代经典篮球鞋的设计元素，具有出色耐穿性，助你肆意展现滑板绝技。 该鞋款采用网眼布设计、搭载 Air Max 缓震配置和包边鞋底，舒适合脚，焕新演绎元年款 Ishod 设计。


  • 显示颜色： 深冷杉绿/冷杉绿/帆白/黑
  • 款式： HJ4299-300

其他细节

  • 皮革与织物组合鞋面，透气耐穿
  • Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
  • 包边设计柔韧灵活，有助减少磨合时间
  • 鞋底融入改良版人字形底纹，塑就出众的滑板抓附效果
  • 外侧鞋眼覆面结合凹刻 “ISHOD” 和刺绣 “WAIR” 字样

产品细节

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。 1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。 此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。

