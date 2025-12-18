Nike Air Max Ishod
男子滑板鞋
14% 折让
Nike Air Max Ishod 男子滑板鞋融入 90 年代经典篮球鞋的设计元素，具有出色耐穿性，助你肆意展现滑板绝技。该鞋款采用网眼布设计、搭载 Air Max 缓震配置和包边鞋底，舒适合脚，焕新演绎元年款 Ishod 设计。即刻上脚，尽情畅滑。
- 显示颜色： 空间蓝/空间蓝/黑
- 款式： FB2393-401
其他细节
- 外侧鞋眼覆面结合凹刻 “ISHOD” 和刺绣 “WAIR” 字样
- 包边设计柔韧灵活，有助减少磨合时间
- 鞋底融入改良版人字形底纹，塑就出众的滑板抓附效果
产品细节
Air Max
出众视觉效果。鞋底后跟采用窗口设计。传奇设计师汀克·哈特菲尔德从巴黎建筑内外汲取设计灵感，焕新演绎 Air 技术，塑就出众缓震效果。Air Max 提供出众的支撑效果，回弹舒适。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
