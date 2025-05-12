Nike Air Max Ishod Premium
男子滑板鞋
¥649¥79918% 折让
Nike Air Max Ishod Premium 男子滑板鞋融入 90 年代经典篮球鞋的设计元素，具有出色耐穿性，助你肆意展现滑板绝技。该鞋款采用经典配色、搭载 Air Max 缓震配置和柔韧灵活的鞋底，舒适合脚，焕新演绎元年款 Ishod 设计。即刻上脚，尽情畅滑。
- 显示颜色： 金属银/金属银/白色/校园红
- 款式： HF3062-001
Nike Air Max Ishod Premium
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Nike Air Max Ishod Premium 男子滑板鞋融入 90 年代经典篮球鞋的设计元素，具有出色耐穿性，助你肆意展现滑板绝技。该鞋款采用经典配色、搭载 Air Max 缓震配置和柔韧灵活的鞋底，舒适合脚，焕新演绎元年款 Ishod 设计。即刻上脚，尽情畅滑。
其他细节
- 外侧鞋眼覆面结合凹刻 “ISHOD” 和刺绣 “WAIR” 字样
- 包边设计柔韧灵活，有助减少磨合时间
- 鞋底融入改良版人字形底纹，塑就出色的滑板抓附效果
产品细节
- 显示颜色： 金属银/金属银/白色/校园红
- 款式： HF3062-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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