Nike Air Max Isla 女子凉鞋具有出色缓震性能，舒适呵护双足，塑就假日时尚佳选。加垫固定带巧搭后跟 Air Max 缓震配置，实现支撑感与柔软度的理想平衡。搭配厚实鞋底，不仅能增高，还能提升穿搭格调。即刻上脚，感受厚底鞋款的舒适魅力。

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