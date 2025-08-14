 
Nike Air Max Isla 女子凉鞋 - 狼灰/白金色/山峰白/金属银

Nike Air Max Isla

女子凉鞋

44% 折让

Nike Air Max Isla 女子凉鞋具有出色缓震性能，舒适呵护双足，塑就假日时尚佳选。加垫固定带巧搭后跟 Air Max 缓震配置，实现支撑感与柔软度的理想平衡。搭配厚实鞋底，不仅能增高，还能提升穿搭格调。即刻上脚，感受厚底鞋款的舒适魅力。


  • 显示颜色： 狼灰/白金色/山峰白/金属银
  • 款式： HJ8168-001

其他细节

  • 加垫固定带，柔软舒适
  • 柔软鞋床，舒适非凡
  • Air Max 缓震配置回弹舒适，提供出众的支撑效果
  • 外底橡胶细节，铸就出众抓地力与耐穿性

产品细节

