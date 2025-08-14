 
Nike Air Max Isla 女子气垫增高舒适厚底凉鞋 - 紫蓝/紫蓝/金属银

Nike Air Max Isla

女子气垫增高舒适厚底凉鞋

44% 折让
紫蓝/紫蓝/金属银
山峰白/幻影灰白/山峰白

Nike Air Max Isla 女子凉鞋具有出色缓震性能，舒适呵护双足，塑就假日时尚佳选。柔软非凡的加垫固定带巧搭 Air Max 缓震配置，实现支撑感与柔软度的理想平衡。厚实外观，不仅能增高，还能提升穿搭格调。即刻上脚，感受厚底鞋款的舒适魅力。


  • 显示颜色： 紫蓝/紫蓝/金属银
  • 款式： FJ5929-400

Nike Air Max Isla

其他细节

  • 加垫固定带，柔软舒适
  • 柔软鞋床，舒适非凡
  • Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
  • 外底橡胶细节，铸就出众抓地力与耐穿性

产品细节

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。

