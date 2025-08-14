Nike Air Max Isla
女子气垫增高舒适厚底凉鞋
20% 折让
Nike Air Max Isla 女子凉鞋具有出色缓震性能，舒适呵护双足，塑就假日时尚佳选。柔软非凡的加垫固定带巧搭 Air Max 缓震配置，实现支撑感与柔软度的理想平衡。厚实外观，不仅能增高，还能提升穿搭格调。即刻上脚，感受厚底鞋款的舒适魅力。
- 显示颜色： 玫瑰金/玫瑰金/沙堆白
- 款式： FJ5929-600
其他细节
- 加垫固定带，柔软舒适
- 柔软鞋床，舒适非凡
- Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
- 外底橡胶细节，铸就出众抓地力与耐穿性
产品细节
Nike Air Max 起源
1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
