 
Nike Air Max Moto 2K 女子反光装饰运动鞋 - 黑/金属银/煤黑/黑

Nike Air Max Moto 2K

女子反光装饰运动鞋

29% 折让
黑/金属银/煤黑/黑
浅矿石紫/金属银/黑/灰紫
白色/金属银/黑/魅力粉

Nike Air Max Moto 2K 女子反光装饰运动鞋巧糅经典和新颖设计，助你轻松出行。金属色装饰细节和 Air Max 缓震配置相得益彰。


  • 显示颜色： 黑/金属银/煤黑/黑
  • 款式： HQ2056-007

其他细节

  • 合成材质与织物组合鞋面，经久耐穿，塑就分层外观
  • Air Max 缓震配置舒适回弹，提供出色的支撑效果
  • 橡胶外底铸就非凡抓地力
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)

产品细节

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。