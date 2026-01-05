 
Nike Air Max Muse 女子运动鞋 - 魅力粉/霞光粉

Nike Air Max Muse

女子运动鞋

10% 折让
魅力粉/霞光粉
黑/金属银/黑

Nike Air Max Muse 女子运动鞋堪称 Air Max 系列的大胆前卫之作。 夸张比例、利落外观和出众高足弓设计，彰显同名 Air Max 技术。 蓄势待发， 迎接新时代，演绎出众个性。


  • 显示颜色： 魅力粉/霞光粉
  • 款式： FV1920-602

Nike Air Max Muse 女子运动鞋堪称 Air Max 系列的大胆前卫之作。 夸张比例、利落外观和出众高足弓设计，彰显同名 Air Max 技术。 蓄势待发， 迎接新时代，演绎出众个性。

其他细节

  • 优质材质鞋面，经久耐穿，塑就分层外观
  • 匠心排布的网眼设计，带来出众透气性
  • Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
  • 鞋舌饰有 Air Max 标志

产品细节

  • 添加匠心元素
  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
