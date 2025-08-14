 
Nike Air Max Nova 大童运动鞋 - 白色/黑/狼灰/白色

Nike Air Max Nova

大童运动鞋

24% 折让

Nike Air Max Nova 大童运动鞋缓震出色，大胆张扬。 鞋面采用透气网眼设计结合结实材料，轻盈耐穿。 运动风格设计塑就利落外观，是日常穿搭的理想之选。


  • 显示颜色： 白色/黑/狼灰/白色
  • 款式： FN4446-103

Nike Air Max Nova

24% 折让

Nike Air Max Nova 大童运动鞋缓震出色，大胆张扬。 鞋面采用透气网眼设计结合结实材料，轻盈耐穿。 运动风格设计塑就利落外观，是日常穿搭的理想之选。

其他细节

  • 织物与合成材质组合鞋面，带来出众耐穿性
  • Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
  • 柔软泡绵中底，缔造出众缓震效果
  • 橡胶外底融入华夫格纹路，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 经典鞋带
  • 后跟提拉设计
  • 显示颜色： 白色/黑/狼灰/白色
  • 款式： FN4446-103

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。