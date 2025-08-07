Nike Air Max Nuaxis

¥449 ¥599 25% 折让

Nike Air Max Nuaxis 女子运动鞋专为日常穿着打造。透气织物搭配可视 Air Max 缓震配置，兼具出色外观和舒适脚感。匠心设计元素结合利落版型，塑就理想之选。系上鞋带，随心畅行。

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。