Nike Air Max Nuaxis
女子运动鞋
43% 折让
Nike Air Max Nuaxis 女子运动鞋专为日常穿着打造。透气织物搭配可视 Air Max 缓震配置，兼具出色外观和舒适脚感。匠心设计元素结合利落版型，塑就理想之选。系上鞋带，随心畅行。
- 显示颜色： 白色/砂色/黑/红古铜
- 款式： HF1233-110
其他细节
- 合成材质与织物组合鞋面，助你保持干爽
- Air Max 缓震配置舒适耐穿，提供恰到好处的支撑效果
- 外底橡胶贴片，铸就非凡抓地力
产品细节
Nike Air Max 起源
1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
