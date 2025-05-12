 

Nike Air Max Nuaxis

男子冬季款运动鞋

¥369¥64943% 折让

Nike Air Max Nuaxis 男子冬季款运动鞋舒适耐穿，适合日常穿搭， 舒适又有型，值得你信赖。 采用织物与合成材质组合鞋面，结合可视 Air Max 缓震配置与匠心设计元素，塑就理想之选。系上鞋带，随心畅行。


  • 显示颜色： 山峰白/幻影灰白/幻影灰白/幻影灰白
  • 款式： FZ2148-100

Nike Air Max Nuaxis

¥369¥64943% 折让

Nike Air Max Nuaxis 男子冬季款运动鞋舒适耐穿，适合日常穿搭， 舒适又有型，值得你信赖。 采用织物与合成材质组合鞋面，结合可视 Air Max 缓震配置与匠心设计元素，塑就理想之选。系上鞋带，随心畅行。

其他细节

  • 织物与合成材质组合鞋面，帮助保持干爽舒适
  • Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
  • 外底橡胶贴片，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 反光细节
  • 提拉设计
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 山峰白/幻影灰白/幻影灰白/幻影灰白
  • 款式： FZ2148-100

Air Max

出众视觉效果。 鞋底采用窗口设计。 传奇设计师汀克·哈特菲尔德从巴黎建筑内外汲取设计灵感，焕新演绎 Air 技术，塑就出众缓震效果。 Air Max 提供出色的支撑效果，回弹舒适。

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