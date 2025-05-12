Nike Air Max Nuaxis
男子冬季款运动鞋
¥369¥64943% 折让
Nike Air Max Nuaxis 男子冬季款运动鞋舒适耐穿，适合日常穿搭， 舒适又有型，值得你信赖。 采用织物与合成材质组合鞋面，结合可视 Air Max 缓震配置与匠心设计元素，塑就理想之选。系上鞋带，随心畅行。
- 显示颜色： 山峰白/幻影灰白/幻影灰白/幻影灰白
- 款式： FZ2148-100
Nike Air Max Nuaxis
¥369¥64943% 折让
Nike Air Max Nuaxis 男子冬季款运动鞋舒适耐穿，适合日常穿搭， 舒适又有型，值得你信赖。 采用织物与合成材质组合鞋面，结合可视 Air Max 缓震配置与匠心设计元素，塑就理想之选。系上鞋带，随心畅行。
其他细节
- 织物与合成材质组合鞋面，帮助保持干爽舒适
- Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
- 外底橡胶贴片，铸就非凡抓地力
产品细节
- 反光细节
- 提拉设计
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 山峰白/幻影灰白/幻影灰白/幻影灰白
- 款式： FZ2148-100
Air Max
出众视觉效果。 鞋底采用窗口设计。 传奇设计师汀克·哈特菲尔德从巴黎建筑内外汲取设计灵感，焕新演绎 Air 技术，塑就出众缓震效果。 Air Max 提供出色的支撑效果，回弹舒适。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。