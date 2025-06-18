Nike Air Max Nuaxis SE

¥599

Nike Air Max Nuaxis SE 女子运动鞋透气舒适，适合日常穿搭， 舒适又有型，值得你信赖。 可视 Air Max 缓震配置结合匠心设计元素，塑就理想之选。系上鞋带，随心畅行。

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。 1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。 此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。