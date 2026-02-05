Nike Air Max Phenomena
耐克乐福款女子气垫运动鞋
11% 折让
Nike Air Max Phenomena 耐克乐福款女子气垫运动鞋以时尚利落的乐福鞋设计焕新演绎 Air Max 运动鞋。优质材料结合 Air Max 缓震配置，不论是日常舒适穿搭还是夜晚时尚出街，皆可轻松驾驭。
- 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/暗调勃艮第酒红/黑/金属银
- 款式： IM8814-600
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合设计，塑就出众结构感和耐穿性
- Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
- 橡胶外底，缔造出众耐穿性和抓地力
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
