 
Nike Air Max Phenomena 耐克乐福款女子气垫运动鞋 - 鲜亮勃艮第酒红/暗调勃艮第酒红/黑/金属银

耐克乐福款女子气垫运动鞋

Nike Air Max Phenomena

11% 折让

Nike Air Max Phenomena 耐克乐福款女子气垫运动鞋以时尚利落的乐福鞋设计焕新演绎 Air Max 运动鞋。优质材料结合 Air Max 缓震配置，不论是日常舒适穿搭还是夜晚时尚出街，皆可轻松驾驭。

其他细节

  • 天然皮革与合成材质组合设计，塑就出众结构感和耐穿性
  • Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
  • 橡胶外底，缔造出众耐穿性和抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/暗调勃艮第酒红/黑/金属银
  • 款式： IM8814-600

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。