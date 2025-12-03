Nike Air Max Phoenix SE
男子运动鞋
20% 折让
Nike Air Max Phoenix SE 男子运动鞋，助力凌跃。Air Max 缓震配置结合轻盈鞋面，回弹缓震，为 Air Max 系列再添时尚单品。该鞋款采用渐变设计，塑就醒目外观。
- 显示颜色： 黑/深宝蓝/庭紫/黑
- 款式： IH3571-001
其他细节
- 织物与合成材质组合鞋面，缔造轻盈透气的贴合体验
- 橡胶外底镂空设计和轻盈后跟夹有助减轻鞋身重量，成就出众运动表现
- Nike ReactX 技术采用轻盈耐穿泡绵，铸就出众回弹的顺畅迈步体验
- Air Max 缓震配置舒适回弹，提供出色的支撑效果
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
