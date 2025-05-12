Nike Air Max Plus

¥519 ¥899 42% 折让

经典风范，舒适非凡

谁说孩子不需要出色缓震？我们可不会这么说！穿上 Nike Air Max Plus 大童运动鞋，体验匠心 Tuned Air 技术。该款舒适运动鞋采用透气网眼布材料和耐穿橡胶外底，无论学校操场还是后院，都可助力孩子尽情畅玩。波浪形设计线条和经典塑料装饰，彰显醒目风范。

海滩之旅 为孩子的日常风格增添一抹海滩风情。经典波浪形线条，设计灵感源自棕榈树和海浪。支撑力出众的中底拱形设计以鲸鱼尾巴为灵感。 舒适缓震 Air Max 缓震配置，缔造出众的轻盈缓震效果。 强劲抓地 橡胶外底搭配底纹设计，铸就非凡抓地力，助力尽情跳跃。塑料鞋头覆面，缔造出众耐穿性和光泽感；弯曲凹槽，铸就自然流畅的迈步体验。

自由畅玩 合成材质与织物组合鞋面，透气出众且经久耐穿 产品细节 经典鞋带

反光设计元素

不适合用作个人防护装备 (PPE)

产品细节 显示颜色： 心灵蓝/白色/幻影灰白/心灵蓝

款式： CD0609-411