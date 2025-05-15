Nike Air Max Plus
大童运动鞋
¥719¥89920% 折让
谁说孩子不需要出色缓震？我们可不会这么说！穿上 Nike Air Max Plus 大童运动鞋，体验匠心 Tuned Air 技术。该款舒适运动鞋采用透气网眼布材料和耐穿橡胶外底，无论学校操场还是后院，都可助力孩子尽情畅玩。波浪形设计线条和经典塑料装饰，彰显醒目风范。
- 显示颜色： 心灵蓝/白色/幻影灰白/心灵蓝
- 款式： CD0609-411
Nike Air Max Plus
¥719¥89920% 折让
经典风范，舒适非凡
谁说孩子不需要出色缓震？我们可不会这么说！穿上 Nike Air Max Plus 大童运动鞋，体验匠心 Tuned Air 技术。该款舒适运动鞋采用透气网眼布材料和耐穿橡胶外底，无论学校操场还是后院，都可助力孩子尽情畅玩。波浪形设计线条和经典塑料装饰，彰显醒目风范。
海滩之旅
为孩子的日常风格增添一抹海滩风情。经典波浪形线条，设计灵感源自棕榈树和海浪。支撑力出众的中底拱形设计以鲸鱼尾巴为灵感。
舒适缓震
Air Max 缓震配置，缔造出众的轻盈缓震效果。
强劲抓地
橡胶外底搭配底纹设计，铸就非凡抓地力，助力尽情跳跃。塑料鞋头覆面，缔造出众耐穿性和光泽感；弯曲凹槽，铸就自然流畅的迈步体验。
自由畅玩
合成材质与织物组合鞋面，透气出众且经久耐穿
产品细节
- 经典鞋带
- 反光设计元素
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
产品细节
- 显示颜色： 心灵蓝/白色/幻影灰白/心灵蓝
- 款式： CD0609-411
Nike Air Max 起源
1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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