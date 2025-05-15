 

Nike Air Max Plus

大童运动鞋

¥719¥89920% 折让
心灵蓝/白色/幻影灰白/心灵蓝
亮深红/煤黑/狼灰/白色

谁说孩子不需要出色缓震？我们可不会这么说！穿上 Nike Air Max Plus 大童运动鞋，体验匠心 Tuned Air 技术。该款舒适运动鞋采用透气网眼布材料和耐穿橡胶外底，无论学校操场还是后院，都可助力孩子尽情畅玩。波浪形设计线条和经典塑料装饰，彰显醒目风范。


  • 显示颜色： 心灵蓝/白色/幻影灰白/心灵蓝
  • 款式： CD0609-411

Nike Air Max Plus

¥719¥89920% 折让

经典风范，舒适非凡

谁说孩子不需要出色缓震？我们可不会这么说！穿上 Nike Air Max Plus 大童运动鞋，体验匠心 Tuned Air 技术。该款舒适运动鞋采用透气网眼布材料和耐穿橡胶外底，无论学校操场还是后院，都可助力孩子尽情畅玩。波浪形设计线条和经典塑料装饰，彰显醒目风范。

海滩之旅

为孩子的日常风格增添一抹海滩风情。经典波浪形线条，设计灵感源自棕榈树和海浪。支撑力出众的中底拱形设计以鲸鱼尾巴为灵感。

舒适缓震

Air Max 缓震配置，缔造出众的轻盈缓震效果。

强劲抓地

橡胶外底搭配底纹设计，铸就非凡抓地力，助力尽情跳跃。塑料鞋头覆面，缔造出众耐穿性和光泽感；弯曲凹槽，铸就自然流畅的迈步体验。

自由畅玩

合成材质与织物组合鞋面，透气出众且经久耐穿

产品细节

  • 经典鞋带
  • 反光设计元素
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)

产品细节

  • 显示颜色： 心灵蓝/白色/幻影灰白/心灵蓝
  • 款式： CD0609-411

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

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