Nike Air Max Plus

¥1,099

穿上 Nike Air Max Plus 女子运动鞋，彰显个性态度。匠心 Tuned Air 技术，缔造出众稳定性和非凡缓震性能；经典波浪形设计线条，灵感源于大自然；此鞋款令你畅享舒适，彰显不羁风范。

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。