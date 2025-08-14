 
Nike Air Max Plus 男子运动鞋 - 白色/黑/冷灰/白色

Nike Air Max Plus

男子运动鞋

Nike Air Max Plus 男子运动鞋 - 白色/黑/冷灰/白色
Nike Air Max Plus 男子运动鞋具备出众稳定性和非凡缓震性能，带来匠心 Air Max 体验，彰显个性态度。采用元年款的波浪形线条设计和 TPU 装饰，旨在致敬不羁风范。


  • 显示颜色： 白色/黑/冷灰/白色
  • 款式： 604133-139

其他细节

  • 合成材质与织物组合鞋面，轻盈舒适，经久耐穿
  • Air Max 缓震配置，缔造非凡舒适的缓震效果
  • 醒目的 TPU 拱形设计以鲸鱼尾巴为灵感，巧妙糅合沙滩与都市风格，缔造出众结构感。经典波浪形线条设计旨在致敬棕榈树和海洋波纹
  • 鞋头 TPU 覆面，带来出色耐穿性和光泽感

产品细节

  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 白色/黑/冷灰/白色
  • 款式： 604133-139

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，更可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻巧的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。

