Nike Air Max Plus
男子运动鞋
35% 折让
Nike Air Max Plus 男子运动鞋具备出众稳定性和非凡缓震性能，带来匠心 Air Max 体验，彰显个性态度。采用元年款的波浪形线条设计和 TPU 装饰，旨在致敬不羁风范。
- 显示颜色： 白色/黑/冷灰/白色
- 款式： 604133-139
不羁 AIR 风范
其他细节
- 合成材质与织物组合鞋面，轻盈舒适，经久耐穿
- Air Max 缓震配置，缔造非凡舒适的缓震效果
- 醒目的 TPU 拱形设计以鲸鱼尾巴为灵感，巧妙糅合沙滩与都市风格，缔造出众结构感。经典波浪形线条设计旨在致敬棕榈树和海洋波纹
- 鞋头 TPU 覆面，带来出色耐穿性和光泽感
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 橡胶外底
Nike Air Max 起源
1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，更可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻巧的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
