Nike Air Max Plus

¥979 ¥1,199 18% 折让

不羁 AIR 风范

Nike Air Max Plus 男子运动鞋具备出众稳定性和非凡缓震性能，带来匠心 Air Max 体验，彰显个性态度。采用元年款的波浪形线条设计和 TPU 装饰，旨在致敬不羁风范。

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，更可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻巧的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。