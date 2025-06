Nike Air Max Plus By You

¥1,249

Nike Air Max Plus By You 专属定制运动鞋以多种中性配色焕新经典设计,尽显百搭风范。 鞋面采用金属色网眼布,塑料鞋笼有各种荧光色可选,为鞋款增添些许闪耀魅力。 有 7 种鞋舌标签可选,还可在每只鞋的 Air 缓震配置上添加个性化文字信息, 匠心演绎你的专属风格。

基本材料 可选顺滑皮革或金属色网眼布,张扬真我风采。 玩转缤纷色彩 奢华中性色、运动风经典配色或多色混搭任你选择, 尽情发挥你的创造力! 秀出自我 名字首字母、 昵称、 或其他个人信息 至多 4 个字符,助你展现个性风采。

其他细节 合成材质鞋面搭配轻盈网眼布,透气耐穿

塑料鞋笼结合中足足弓板带,带来出众支撑体验

Nike Air 缓震配置起初专为提升跑步表现而设计,缔造非凡轻盈的缓震效果

橡胶外底,铸就出色抓地力。

Nike By You 细节 每一位会员都与众不同,每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均由手工匠心打造而成, 值得你耐心等待。

在设计过程中,还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。

显示颜色: 多色/多色/多色

款式: HF0665-900