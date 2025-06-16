Nike Air Max Plus By You
专属定制运动鞋
¥1,249
Nike Air Max Plus By You 专属定制运动鞋以多种中性配色焕新经典设计，尽显百搭风范。 鞋面采用金属色网眼布，塑料鞋笼有各种荧光色可选，为鞋款增添些许闪耀魅力。 有 7 种鞋舌标签可选，还可在每只鞋的 Air 缓震配置上添加个性化文字信息， 匠心演绎你的专属风格。
- 显示颜色： 多色/多色/多色
- 款式： HF0665-900
Nike Air Max Plus By You
¥1,249
Nike Air Max Plus By You 专属定制运动鞋以多种中性配色焕新经典设计，尽显百搭风范。 鞋面采用金属色网眼布，塑料鞋笼有各种荧光色可选，为鞋款增添些许闪耀魅力。 有 7 种鞋舌标签可选，还可在每只鞋的 Air 缓震配置上添加个性化文字信息， 匠心演绎你的专属风格。
基本材料
可选顺滑皮革或金属色网眼布，张扬真我风采。
玩转缤纷色彩
奢华中性色、运动风经典配色或多色混搭任你选择， 尽情发挥你的创造力！
秀出自我
名字首字母、 昵称、 或其他个人信息 至多 4 个字符，助你展现个性风采。
其他细节
- 合成材质鞋面搭配轻盈网眼布，透气耐穿
- 塑料鞋笼结合中足足弓板带，带来出众支撑体验
- Nike Air 缓震配置起初专为提升跑步表现而设计，缔造非凡轻盈的缓震效果
- 橡胶外底，铸就出色抓地力。
Nike By You 细节
- 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待。
- 在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。
- 显示颜色： 多色/多色/多色
- 款式： HF0665-900
Nike Air Max 起源
1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。 1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。 此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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