 

Nike Air Max Plus By You

专属定制运动鞋

¥1,249

Nike Air Max Plus By You 专属定制运动鞋以多种中性配色焕新经典设计，尽显百搭风范。 鞋面采用金属色网眼布，塑料鞋笼有各种荧光色可选，为鞋款增添些许闪耀魅力。 有 7 种鞋舌标签可选，还可在每只鞋的 Air 缓震配置上添加个性化文字信息， 匠心演绎你的专属风格。


  • 显示颜色： 多色/多色/多色
  • 款式： HF0665-900

Nike Air Max Plus By You

¥1,249

Nike Air Max Plus By You 专属定制运动鞋以多种中性配色焕新经典设计，尽显百搭风范。 鞋面采用金属色网眼布，塑料鞋笼有各种荧光色可选，为鞋款增添些许闪耀魅力。 有 7 种鞋舌标签可选，还可在每只鞋的 Air 缓震配置上添加个性化文字信息， 匠心演绎你的专属风格。

基本材料

可选顺滑皮革或金属色网眼布，张扬真我风采。

玩转缤纷色彩

奢华中性色、运动风经典配色或多色混搭任你选择， 尽情发挥你的创造力！

秀出自我

名字首字母、 昵称、 或其他个人信息 至多 4 个字符，助你展现个性风采。

其他细节

  • 合成材质鞋面搭配轻盈网眼布，透气耐穿
  • 塑料鞋笼结合中足足弓板带，带来出众支撑体验
  • Nike Air 缓震配置起初专为提升跑步表现而设计，缔造非凡轻盈的缓震效果
  • 橡胶外底，铸就出色抓地力。

Nike By You 细节

  • 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待。
  • 在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。
  • 显示颜色： 多色/多色/多色
  • 款式： HF0665-900

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。 1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。 此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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