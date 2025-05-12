 

Nike Air Max Plus Premium

男子运动鞋

¥669¥1,14941% 折让

Nike Air Max Plus Premium 男子运动鞋具备出众稳定性和非凡缓震性能，带来匠心的 Air Max 体验。匠心鞋面经久耐穿，刺绣设计为你的造型增添活力。合成材质结合刺绣装饰，带来经典外观。


  • 显示颜色： 幻影灰白/浅骨色/鲜亮勃艮第酒红/幻影灰白
  • 款式： HF3181-001

Nike Air Max Plus Premium

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Nike Air Max Plus Premium 男子运动鞋具备出众稳定性和非凡缓震性能，带来匠心的 Air Max 体验。匠心鞋面经久耐穿，刺绣设计为你的造型增添活力。合成材质结合刺绣装饰，带来经典外观。

其他细节

  • 中底拱形设计以鲸鱼尾巴为灵感，打造出众支撑力
  • 经典波浪形线条采用刺绣设计，旨在致意棕榈树和海浪
  • Air Max 缓震配置缔造非凡轻盈的缓震效果
  • 合成材质鞋面，经久耐穿
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 幻影灰白/浅骨色/鲜亮勃艮第酒红/幻影灰白
  • 款式： HF3181-001

Air Max

出众视觉效果。鞋底采用窗口设计。传奇设计师汀克·哈特菲尔德从巴黎建筑内外汲取设计灵感，焕新演绎 Air 技术，塑就出众缓震效果。Air Max 提供出色的支撑效果，缓震舒适。

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