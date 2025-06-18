Nike Air Max Plus Premium
男子运动鞋
¥1,149
Nike Air Max Plus Premium 男子运动鞋具备出众稳定性和非凡缓震性能，带来匠心的 Air Max 体验。匠心鞋面经久耐穿，刺绣设计为你的造型增添活力。合成材质结合刺绣装饰，带来经典外观。
- 显示颜色： 幻影灰白/浅骨色/鲜亮勃艮第酒红/幻影灰白
- 款式： HF3181-001
Nike Air Max Plus Premium
¥1,149
Nike Air Max Plus Premium 男子运动鞋具备出众稳定性和非凡缓震性能，带来匠心的 Air Max 体验。匠心鞋面经久耐穿，刺绣设计为你的造型增添活力。合成材质结合刺绣装饰，带来经典外观。
其他细节
- 中底拱形设计以鲸鱼尾巴为灵感，打造出众支撑力
- 经典波浪形线条采用刺绣设计，旨在致意棕榈树和海浪
- Air Max 缓震配置缔造非凡轻盈的缓震效果
- 合成材质鞋面，经久耐穿
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 幻影灰白/浅骨色/鲜亮勃艮第酒红/幻影灰白
- 款式： HF3181-001
Air Max
出众视觉效果。鞋底采用窗口设计。传奇设计师汀克·哈特菲尔德从巴黎建筑内外汲取设计灵感，焕新演绎 Air 技术，塑就出众缓震效果。Air Max 提供出色的支撑效果，缓震舒适。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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