 

Nike Air Max Plus SE

女子运动鞋

¥689¥1,19942% 折让
俏皮粉/黑
白色/白金色/黑
设计你的 Nike By You 专属定制产品

穿上 Nike Air Max Plus SE 女子运动鞋，彰显个性态度。经典笼式设计演绎热力型潮范，透气网眼布帮助保持干爽。可视 Air Max 缓震配置，令你畅享舒适，彰显不羁格调。该鞋款巧妙点缀反光装饰。


  • 显示颜色： 俏皮粉/黑
  • 款式： HJ9743-601

Nike Air Max Plus SE

¥689¥1,19942% 折让

穿上 Nike Air Max Plus SE 女子运动鞋，彰显个性态度。经典笼式设计演绎热力型潮范，透气网眼布帮助保持干爽。可视 Air Max 缓震配置，令你畅享舒适，彰显不羁格调。该鞋款巧妙点缀反光装饰。

其他细节

  • 鞋面采用织物搭配合成材质装饰，经久耐穿，透气出众
  • 中足拱形设计，带来出众支撑体验
  • Air Max 缓震配置，塑就非凡轻盈的缓震效果
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 反光细节
  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 俏皮粉/黑
  • 款式： HJ9743-601

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。