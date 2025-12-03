Nike Air Max Portal

¥429 ¥799 46% 折让

Air Max 强势来袭，助你彰显时尚风范。Nike Air Max Portal 女子运动鞋采用厚实泡绵中底和简约鞋面，将厚实质感与利落格调巧妙糅合。后跟椭圆形外观搭配轻盈缓震配置，演绎出众风范，适合日常穿着。即刻上脚，畅享非凡舒适感受。

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。