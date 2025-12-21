 
Nike Air Max Portal 女子运动鞋 - 幻影灰白/沙漠卡其/黑

Nike Air Max Portal

女子运动鞋

25% 折让

穿上 Nike Air Max Portal 女子运动鞋，彰显时尚风范。 厚实泡绵中底搭配简约鞋面，将厚实质感与利落格调巧妙糅合。 后跟椭圆形外观搭配轻盈缓震配置，演绎出众风范，适合日常穿着。 即刻上脚，畅享非凡舒适感受。


  • 显示颜色： 幻影灰白/沙漠卡其/黑
  • 款式： IB7698-001

Nike Air Max Portal

25% 折让

穿上 Nike Air Max Portal 女子运动鞋，彰显时尚风范。 厚实泡绵中底搭配简约鞋面，将厚实质感与利落格调巧妙糅合。 后跟椭圆形外观搭配轻盈缓震配置，演绎出众风范，适合日常穿着。 即刻上脚，畅享非凡舒适感受。

其他细节

  • 厚实泡绵中底搭配后跟可视 Air Max 缓震配置，带来增高效果
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力
  • 匠心设计细节

产品细节

  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 后跟提拉设计
  • 显示颜色： 幻影灰白/沙漠卡其/黑
  • 款式： IB7698-001

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。