Nike Air Max Portal
女子运动鞋
36% 折让
Air Max 强势来袭，助你彰显时尚风范。Nike Air Max Portal 女子运动鞋采用厚实泡绵中底和简约鞋面，将厚实质感与利落格调巧妙糅合。后跟椭圆形外观搭配轻盈缓震配置，演绎出众风范，适合日常穿着。即刻上脚，畅享非凡舒适感受。
- 显示颜色： 山峰白/黑/帆白
- 款式： HF3053-103
其他细节
- 合成材质与织物组合鞋面，脚感舒适，造型利落
- 厚实泡绵中底搭配后跟可视 Air Max 缓震配置，带来增高效果
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
- 鞋面绗缝式设计细节
产品细节
- 刺绣耐克勾勾标志
- 后跟提拉设计
- 泡绵中底
- 橡胶外底
Nike Air Max 起源
1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
