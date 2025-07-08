Nike Air Max Portal SE
女子运动鞋
43% 折让
Air Max 强势来袭，助你彰显时尚风范。Nike Air Max Portal SE 女子运动鞋采用厚实泡绵中底和简约鞋面，将厚实质感与利落格调巧妙糅合。Air Max 缓震配置铸就轻盈缓震性能，带来出众造型格调，适合日常穿着。即刻上脚，畅享非凡舒适感受。
- 显示颜色： 金属银/幻影灰白/白色/黑
- 款式： HM0256-001
Nike Air Max Portal SE
43% 折让
Air Max 强势来袭，助你彰显时尚风范。Nike Air Max Portal SE 女子运动鞋采用厚实泡绵中底和简约鞋面，将厚实质感与利落格调巧妙糅合。Air Max 缓震配置铸就轻盈缓震性能，带来出众造型格调，适合日常穿着。即刻上脚，畅享非凡舒适感受。
其他细节
- 织物与合成材质组合鞋面，脚感舒适，造型利落
- 厚实泡绵中底搭配后跟可视 Air Max 缓震配置，带来增高效果
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
- 鞋面绗缝式设计细节
产品细节
- 刺绣耐克勾勾标志
- 后跟提拉设计
- 显示颜色： 金属银/幻影灰白/白色/黑
- 款式： HM0256-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。