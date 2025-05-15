Nike Air Max Pulse

¥819 ¥1,099 25% 折让

Nike Air Max Pulse 男子运动鞋从伦敦音乐圈汲取灵感，为经典 Air Max 系列注入街头风范。局部中底融入织物覆面，巧搭气垫设计，呈现新颖外观和利落风范；以伦敦音乐圈为灵感的配色，让你型格出众，放肆开噪。“点载式”Air 缓震配置，由舒适非凡的 Air Max 270 改良而成，缔造出众回弹脚感，助你突破自我，跃升新高。

舒适缓震，感受非凡 “点载式”革新缓震系统搭配塑料后跟夹，巧妙分散重量至 Air 缓震配置的各个目标点位，塑就独特的回弹体验。 炸场到位 鞋款经匠心设计，兼具出色性能和舒适脚感，巧糅运动潮范，吸睛百搭，令你引爆街头。可轻松搭配挚爱装扮，助你强势爆响个人节拍，恣意噪动。

产品细节 皮革与织物组合鞋面

耐穿覆面

泡绵中底

橡胶外底融入华夫格纹路

不适合用作个人防护装备 (PPE)

显示颜色： 白色/山峰白/白色

款式： DR0453-101