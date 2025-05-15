Nike Air Max Pulse
男子运动鞋
¥819¥1,09925% 折让
Nike Air Max Pulse 男子运动鞋从伦敦音乐圈汲取灵感，为经典 Air Max 系列注入街头风范。局部中底融入织物覆面，巧搭气垫设计，呈现新颖外观和利落风范；以伦敦音乐圈为灵感的配色，让你型格出众，放肆开噪。“点载式”Air 缓震配置，由舒适非凡的 Air Max 270 改良而成，缔造出众回弹脚感，助你突破自我，跃升新高。
- 显示颜色： 白色/山峰白/白色
- 款式： DR0453-101
Nike Air Max Pulse
¥819¥1,09925% 折让
Nike Air Max Pulse 男子运动鞋从伦敦音乐圈汲取灵感，为经典 Air Max 系列注入街头风范。局部中底融入织物覆面，巧搭气垫设计，呈现新颖外观和利落风范；以伦敦音乐圈为灵感的配色，让你型格出众，放肆开噪。“点载式”Air 缓震配置，由舒适非凡的 Air Max 270 改良而成，缔造出众回弹脚感，助你突破自我，跃升新高。
舒适缓震，感受非凡
“点载式”革新缓震系统搭配塑料后跟夹，巧妙分散重量至 Air 缓震配置的各个目标点位，塑就独特的回弹体验。
炸场到位
鞋款经匠心设计，兼具出色性能和舒适脚感，巧糅运动潮范，吸睛百搭，令你引爆街头。可轻松搭配挚爱装扮，助你强势爆响个人节拍，恣意噪动。
产品细节
- 皮革与织物组合鞋面
- 耐穿覆面
- 泡绵中底
- 橡胶外底融入华夫格纹路
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 白色/山峰白/白色
- 款式： DR0453-101
Nike Air Max 起源
1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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