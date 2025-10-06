Nike Air Max Scorpion Flyknit SE
男子运动鞋
41% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Max Scorpion Flyknit SE 男子运动鞋采用夜光中底设计，助你耀动街头。 搭载“点载式”Air 缓震配置，塑就缓震迈步体验，带来未来主义脚感。 鞋面采用柔软非凡的织物材料匠心打造，彰显出众外观。
- 显示颜色： 浅银/烟灰/海玻璃色/黑
- 款式： FQ2694-001
其他细节
- 鞋面采用柔软非凡的织物材料，结合轻盈出众的 Flyknit 飞织材料，兼顾时尚与运动风范
- Air 缓震配置基于“点载式”概念（设计师行话）设计而成，旨在营造出众回弹效果和非凡舒适脚感，搭配其他元素，缔造稳定足底体验
- 外底采用改良设计底纹，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力，为你缔造心无旁骛的畅行体验
产品细节
- 泡绵鞋垫
- 外底橡胶贴片
- 显示颜色： 浅银/烟灰/海玻璃色/黑
- 款式： FQ2694-001
Nike Air Max 起源
1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。 1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。 此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
