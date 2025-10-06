1999 年惊艳问世的 Air Max SNDR 以其跨越时代的设计，引领了运动风尚的新纪元。如今，Nike Air Max SNDR 女子运动鞋重磅回归，续写非凡篇章。 从出众鞋面，到拉链开合设计，此款运动鞋旨在打破传统边界。 拉开覆面拉链，可看见“6453”字样，代表 Nike 办事处电话号码的后 4 位数字，分别对应拨号键上的 “N-I-K-E” 字母。

