1999 年惊艳问世的 Air Max SNDR 以其跨越时代的设计，引领了运动风尚的新纪元。如今，Nike Air Max SNDR 女子运动鞋重磅回归，续写非凡篇章。 从出众鞋面，到拉链开合设计，此款运动鞋旨在打破传统边界。 拉开覆面拉链，可看见“6453”字样，代表 Nike 办事处电话号码的后 4 位数字，分别对应拨号键上的 “N-I-K-E” 字母。


  • 显示颜色： 浅土褐/巴洛克棕/橙红
  • 款式： IB2476-100

其他细节

  • 织物与合成材质组合鞋面，质感顺滑且富有弹性
  • 拉链开合设计，巧妙隐藏传统系带系统，塑就利落外观和稳固贴合感
  • 前足与后跟搭载 Air Max 缓震配置，带来出色回弹舒适脚感

产品细节

  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 浅土褐/巴洛克棕/橙红
  • 款式： IB2476-100

