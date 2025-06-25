 
Nike Air Max SNDR 女子运动鞋 - 白色/黑/金属银

Nike Air Max SNDR

女子运动鞋

¥1,299

1999 年，Air Max SNDR 惊艳问世，以未来风范造就非凡经典之作。如今，此款 Nike Air Max SNDR 女子运动鞋继续凭出众设计推陈出新。新颖金属色元素，结合挡泥片标志性反光细节，打造吸睛效果。拉开覆面拉链即可露出 “6453” 字样，对应 Nike 办事处电话号码后四位以及拨号键上的 “N-I-K-E” 字母所在按键。


  • 显示颜色： 白色/黑/金属银
  • 款式： HJ4130-100

Nike Air Max SNDR

¥1,299

1999 年，Air Max SNDR 惊艳问世，以未来风范造就非凡经典之作。如今，此款 Nike Air Max SNDR 女子运动鞋继续凭出众设计推陈出新。新颖金属色元素，结合挡泥片标志性反光细节，打造吸睛效果。拉开覆面拉链即可露出 “6453” 字样，对应 Nike 办事处电话号码后四位以及拨号键上的 “N-I-K-E” 字母所在按键。

其他细节

  • 织物与合成材质组合设计，舒适贴合，经久耐穿
  • Air Max 缓震配置舒适回弹，提供恰到好处的支撑效果

产品细节

  • 反光设计元素
  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 白色/黑/金属银
  • 款式： HJ4130-100

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。