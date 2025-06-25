Nike Air Max SNDR

¥1,299

1999 年，Air Max SNDR 惊艳问世，以未来风范造就非凡经典之作。如今，此款 Nike Air Max SNDR 女子运动鞋继续凭出众设计推陈出新。新颖金属色元素，结合挡泥片标志性反光细节，打造吸睛效果。拉开覆面拉链即可露出 “6453” 字样，对应 Nike 办事处电话号码后四位以及拨号键上的 “N-I-K-E” 字母所在按键。

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。