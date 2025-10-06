Nike Air Max Solo
女子运动鞋
41% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Max Solo 女子运动鞋摩登演绎经典元素，塑就 Air Max 拥趸的理想之选。透气网眼布，搭配源自 AM90 的后跟设计，缔造出众层次感。Air Max 缓震配置提供出色的缓震效果。即刻上脚，尽展型潮风范。
- 显示颜色： 白色/白金色/黑
- 款式： FN0784-101
其他细节
- 织物鞋面，塑就出众透气性
- Air Max 缓震配置舒适非凡，提供出色的支撑效果
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 泡绵中底
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
Nike Air Max 起源
1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
