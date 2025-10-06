Nike Air Max Solo

¥409 ¥699 41% 折让

Nike Air Max Solo 女子运动鞋摩登演绎经典元素，塑就 Air Max 拥趸的理想之选。透气网眼布，搭配源自 AM90 的后跟设计，缔造出众层次感。Air Max 缓震配置提供出色的缓震效果。即刻上脚，尽展型潮风范。

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。