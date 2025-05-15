Nike Air Max Solo

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Nike Air Max Solo 幼童易穿脱运动鞋无需系带，焕新演绎元年款设计，尽显街头风范。后跟 Air Max 缓震配置结合网眼设计，造就出色透气性和回弹效果，令小宝贝畅享舒适脚感。弹性鞋带搭配魔术贴粘扣式固定带，方便小宝贝快速穿脱，即刻开玩。

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。