Nike Air Max TL 2.5
男子运动鞋
19% 折让
Nike Air Max TL 2.5 男子运动鞋焕新演绎 90 年代后期人气鞋款，再现 Nike Air Max 鞋款经典波浪形设计美学。透气织物结合顺滑合成材质，打造简约利落风格；全掌型 Air Max 缓震配置，塑就弹力充沛的迈步体验。
- 显示颜色： 银/金属银/黑/金属银
- 款式： HM8818-001
其他细节
- 织物与合成材质组合鞋面，透气耐穿
- Air Max 缓震配置回弹舒适，提供出色的支撑效果
- 橡胶外底铸就非凡抓地力
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
Air Max
出众视觉效果。鞋底采用窗口设计。传奇设计师汀克·哈特菲尔德从巴黎建筑内外汲取设计灵感，焕新演绎 Air 技术，塑就出众缓震效果。Air Max 提供出色的支撑效果，缓震舒适。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
