 
Nike Air Max TW 男子运动鞋 - 黑/黑/白色/白色

Nike Air Max TW

男子运动鞋

42% 折让

售罄：

此配色当前无货

你对 90 年代篮球鞋的经典外观情有独钟，但同时也为当今的快节奏文化深深吸引。Nike Air Max TW 男子运动鞋能满足你的期待。经典 Tailwind 鞋款起初携 Nike Air 缓震配置惊艳问世，奠定了越野、街头风格巧妙糅合的美学基础。本鞋款的设计则以此为灵感，醒目吸睛，舒适又不失时尚。轻盈鞋面搭配放射状线条设计，触感一流，轻松成为多种造型的点睛之笔。出色设计，易于搭配。足底搭载 5 个视窗，为可视 Air Max 缓震配置增添前卫型格，让你随心起范儿，阔步向前。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色/白色
  • 款式： DQ3984-001

其他细节

  • Air Max 缓震配置搭配鞋面放射状线条，重现 90 年代复古风范
  • 透气鞋面，兼具时尚外观和耐穿性能
  • 时尚前卫的 Air Max 缓震配置旨在缔造非凡舒适脚感

产品细节

  • 鞋舌饰有匠心标志
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 黑/黑/白色/白色
  • 款式： DQ3984-001

