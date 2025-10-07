Nike Air Max TW
男子运动鞋
42% 折让
售罄：
此配色当前无货
你对 90 年代篮球鞋的经典外观情有独钟，但同时也为当今的快节奏文化深深吸引。Nike Air Max TW 男子运动鞋能满足你的期待。经典 Tailwind 鞋款起初携 Nike Air 缓震配置惊艳问世，奠定了越野、街头风格巧妙糅合的美学基础。本鞋款的设计则以此为灵感，醒目吸睛，舒适又不失时尚。轻盈鞋面搭配放射状线条设计，触感一流，轻松成为多种造型的点睛之笔。出色设计，易于搭配。足底搭载 5 个视窗，为可视 Air Max 缓震配置增添前卫型格，让你随心起范儿，阔步向前。
- 显示颜色： 黑/黑/白色/白色
- 款式： DQ3984-001
其他细节
- Air Max 缓震配置搭配鞋面放射状线条，重现 90 年代复古风范
- 透气鞋面，兼具时尚外观和耐穿性能
- 时尚前卫的 Air Max 缓震配置旨在缔造非凡舒适脚感
产品细节
- 鞋舌饰有匠心标志
- 橡胶外底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
