Nike Air Max Verse

¥679 ¥799 15% 折让

Air Max 邂逅百搭风范，助你型动到底。Nike Air Max Verse 男子运动鞋采用混搭材料和橡胶细节，搭配简约线条设计，为造型增添层次感和纹理效果。后跟搭载 Air Max 缓震配置，带来恰到好处的缓震效果。

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。