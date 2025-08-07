Nike Air Max Verse LE
男子运动鞋
15% 折让
Air Max 邂逅百搭风范，助你型动到底。Nike Air Max Verse LE 男子运动鞋采用混搭材料和橡胶细节，搭配简约线条设计，为造型增添层次感和纹理效果。后跟搭载 Air Max 缓震配置，带来恰到好处的缓震效果。
- 显示颜色： 白色/白色/白金色/白色
- 款式： HV4415-100
其他细节
- 织物、天然皮革与合成材质组合鞋面，透气耐穿
- Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
- 橡胶外底融入华夫格底纹提供强劲抓地力，助你畅动自如，无惧日常挑战
产品细节
- 加垫鞋口
- 泡绵中底
- 显示颜色： 白色/白色/白金色/白色
- 款式： HV4415-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
