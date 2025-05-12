Nike Air Max Waffle SP
男子运动鞋
¥1,169¥1,29910% 折让
Nike Air Max Waffle SP 男子运动鞋根植传统风范，匠心糅合 Nike 两大经典鞋款细节，大胆前卫，引领时尚新风。该鞋款沿袭 Nike Air Max Plus 的经典中底设计和 Tuned Air 技术，搭配 Nike Waffle Trainer 鞋款的轻盈鞋面和华夫格外底。Waffle Trainer 在 70 年代跑步风潮正盛之际风靡一时，与此同时，Nike 以此为立足点，步步为营，逐渐发展壮大。
- 显示颜色： 橄榄绿/橡皮浅褐/帆白
- 款式： FV6946-302
Nike Air Max Waffle SP
¥1,169¥1,29910% 折让
Nike Air Max Waffle SP 男子运动鞋根植传统风范，匠心糅合 Nike 两大经典鞋款细节，大胆前卫，引领时尚新风。该鞋款沿袭 Nike Air Max Plus 的经典中底设计和 Tuned Air 技术，搭配 Nike Waffle Trainer 鞋款的轻盈鞋面和华夫格外底。Waffle Trainer 在 70 年代跑步风潮正盛之际风靡一时，与此同时，Nike 以此为立足点，步步为营，逐渐发展壮大。
其他细节
- 略带光泽感的织物与皮革组合鞋面，经久耐穿，塑就分层外观
- Air Max 缓震配置回弹舒适，提供出色的支撑效果
- 橡胶华夫格外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 橄榄绿/橡皮浅褐/帆白
- 款式： FV6946-302
Air Max
出众视觉效果。鞋底采用窗口设计。传奇设计师汀克·哈特菲尔德从巴黎建筑内外汲取设计灵感，焕新演绎 Air 技术，塑就出众缓震效果。Air Max 提供出色的支撑效果，缓震舒适。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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