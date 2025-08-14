Nike Air Monarch IV
复古训练鞋老爹鞋
21% 折让
Nike Air Monarch IV 训练鞋老爹鞋为你打造出众训练装备，耐穿鞋面提供有效支撑。轻盈泡绵结合 Nike Air 缓震配置，塑就舒适非凡的迈步体验。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： 415445-101
出色支撑，舒适畅动
其他细节
- 皮革、合成材质与织物组合鞋面，塑就经典外观，经久耐穿
- 全掌内嵌式 Air 缓震配置，缔造出众缓震体验，舒适非凡，支撑力强
- 硬质橡胶外底经久耐穿，提供可驾驭多种地面的出众抓地力
产品细节
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： 415445-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
